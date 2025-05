Google rinnova Android con Material 3 Expressive: cosa prevede l’aggiornamento

MeteoWeb

Google ha annunciato un’importante riprogettazione di Android con il suo nuovo aggiornamento Material 3 Expressive. Il design include testi più grandi, un contrasto più elevato e animazioni più fluide, con l’obiettivo di migliorare l’usabilità, soprattutto per gli utenti più anziani. Il lancio avverrà entro la fine dell’anno, a partire dai dispositivi Pixel. Le modifiche si applicano anche alle app Google come Gmail e si estendono a Wear OS, Android Auto e altre piattaforme Google. Gli aggiornamenti di Wear OS includono una maggiore durata della batteria e promemoria più intelligenti. Per quanto riguarda la sicurezza, Google sta ampliando il rilevamento delle truffe in Messaggi e aggiungendo nuove protezioni durante le chiamate per le app bancarie, a partire dal Regno Unito.