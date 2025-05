Goretti: “Spazio sicuro è Terra sicura, occhio alla corsa alla Luna”

MeteoWeb

“Sono convinto che nei prossimi anni la sicurezza dello Spazio determinerà la sicurezza sulla Terra. Oggi lo Spazio è un ambiente non ancora ostile, dove la deterrenza è fondamentale: se tu fai una cosa a me io la faccio a te, e nessuno fa niente. Ma un domani acquisita la padronanza dello spostamento su altri pianeti, mi riferisco alla Luna, sarà diverso“: è quanto ha dichiarato il Capo di Stato maggiore dell’Aeronautica, generale Luca Goretti, in audizione in commissione Difesa sulle linee generali dell’incarico ricoperto, parlando in particolare del programma Gcap. “Non si parlerà più di deterrenza ma di conflitto. Se non stiamo attenti a quello che sta accadendo, se non controlliamo bene questa corsa alla Luna, ci troveremo in difficoltà. E l’Aeronautica deve essere avanti“. In questo senso “lo Spazio rappresenterà per il GCap una inevitabile estensione operativa in termini di capacità di sorveglianza, rilevamento e ingaggio“. Lo Spazio è “un teatro operativo di confronto militare in cui la distinzione tra attività civile e militare appare più sfumata, basta pensare all’uso dei satelliti commerciali nella guerra in Ucraina“.