MeteoWeb

Grave incidente aereo pochi minuti fa alla pattuglia acrobatica nazionale, le Frecce Tricolori dell’Aeronautica Militare, durante un’esibizione a Pantelleria. Doveva essere una grande giornata di festa per l’apertura al pubblico del Distaccamento Aeroportuale di Pantelleria. La base ha aperto i cancelli questa mattina dalle ore 11:00 fino alle 16:30, offrendo a famiglie e appassionati la possibilità di visitare il famoso Hangar “Nervi”, incontrare il personale, vedere numerosi velivoli e conoscere le molteplici attività dell’Aeronautica Militare.

L’esibizione delle Frecce Tricolori era in programma per il primo pomeriggio. A precipitare al suolo è stato il Pony8, il 3° gregario destro della formazione. Non è chiaro se si sia trattato di un bird strike, o se due jet in volo si siano toccati. Sul poso sono prontamente arrivati i soccorritori.

Seguiranno aggiornamenti.