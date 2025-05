Groenlandia, Trump: “non escludo l’uso della forza”

MeteoWeb

Il presidente Donald Trump ha rinnovato la minaccia di ricorrere alla forza militare per annettere la Groenlandia in un’intervista a NBC. “Non lo escludo. Non dico che lo farò, ma non escludo nulla“, ha affermato il tycoon, come riporta la CNN. “Abbiamo un disperato bisogno della Groenlandia“, ha detto Trump. “La Groenlandia è composta da una popolazione molto piccola, di cui ci prenderemo cura, e la ameremo, e tutto il resto. Ma ne abbiamo bisogno per la sicurezza internazionale“.

