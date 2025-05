MeteoWeb

Un grosso incendio è divampato nei pressi di un altoforno nell’ex Ilva di Taranto, oggi Acciaierie d’Italia. Sul posto i vigili del fuoco che stanno operando per lo spegnimento. Si è sviluppata una imponente nube alta visibile da diversi km. Non ci sarebbero feriti. Intanto sarebbero state attivate le procedure per evitare ogni pericolo per la sicurezza.