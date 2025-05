I Calanchi di Palizzi, una meraviglia geologica unica ai confini della civiltà

MeteoWeb

Nell’estremità meridionale dell’Aspromonte, a pochi metri dalle limpide acque del mar Jonio da cui Venere vergine nacque, nel più remoto angolo della Calabria grecanica dove il tempo si è fermato a quaranta, settanta, forse anche cento anni fa, c’è un angolo naturalistico di straordinario valore scientifico. Sono i Calanchi di Palizzi, uno dei segreti meglio custoditi del Sud Italia. Queste formazioni geologiche, spettacolari e selvagge, sorgono molto lontani dalle rotte turistiche e sono raggiungibili solo inerpicandosi per sentieri impervi e poco battuti, tra silenzi rotti solo dal vento e panorami mozzafiato che raccontano tutta la bellezza della natura rimasta ancora autentica e intatta.

Ma cosa sono i calanchi? Qual è la loro origine? E come si inseriscono nel contesto più ampio di questi fenomeni, presenti in molte altre aree d’Italia e del mondo?

Cosa sono i calanchi e da dove deriva il termine

Il termine “calanco” deriva dal latino calare, che significa “scendere, precipitare”, con un riferimento diretto al movimento franoso e all’erosione tipica di queste formazioni. In alcune interpretazioni si fa riferimento anche a parole di origine prelatina legate al concetto di “fessura” o “avvallamento”.

I calanchi sono infatti delle formazioni geomorfologiche prodotte dall’erosione idrica su terreni argillosi, spesso poveri di vegetazione. Il terreno, esposto a una costante alternanza di siccità e pioggia intensa, si spacca e si modella in solchi, creste e pinnacoli, assumendo un aspetto spettrale, simile a quello di canyon in miniatura. Il processo è tanto affascinante quanto distruttivo, segno tangibile della fragilità del suolo e del potere della natura.

Visitare i Calanchi di Palizzi, infatti, rende benissimo l’idea di tutto questo: pericolosissimi durante le piogge, si sentono franare sotto i piedi o quando ci si arrampica con le mani per risalirli fino alla vetta, toccando letteralmente con mano la loro fragilità e la tipologia della loro formazione.

I calanchi nel mondo: deserti d’argilla e canyon d’acqua

Formazioni simili ai calanchi si ritrovano in molti luoghi del pianeta. Tra le più note:

Badlands del Dakota del Sud (USA): paesaggi scolpiti dal vento e dall’acqua, dalle forme stravaganti, che hanno affascinato esploratori e artisti.

Les Terres Noires in Francia: in Provenza, queste terre scure e desolate ospitano uno dei più suggestivi paesaggi calanchivi d'Europa.

Bardenas Reales (Spagna): nel nord-est della Spagna, questa area semi-desertica presenta morfologie simili a quelle dei calanchi italiani, ma su scala più ampia.

In tutti questi casi, si tratta di territori marginali, spesso inospitali, che proprio per questo hanno conservato un’aura di mistero e potenza primitiva.

I calanchi in Italia: tra Basilicata, Emilia e Marche

In Italia i calanchi sono particolarmente diffusi lungo la dorsale appenninica e si trovano in diverse regioni:

Basilicata : i calanchi di Aliano sono tra i più celebri, resi famosi da Carlo Levi nel suo libro Cristo si è fermato a Eboli. Questo paesaggio desolato e quasi metafisico diventa simbolo dell’isolamento del Sud interno.

Emilia-Romagna : i calanchi di Viano, Baiso, e della Val Trebbia sono ben noti e accessibili, in parte tutelati da parchi e percorsi naturalistici.

Marche e Abruzzo : nei territori di Offida, Castignano o della Val Vibrata, i calanchi disegnano linee frastagliate sul fianco delle colline, interagendo con vigneti e campi coltivati.

: nei territori di Offida, Castignano o della Val Vibrata, i calanchi disegnano linee frastagliate sul fianco delle colline, interagendo con vigneti e campi coltivati. Piemonte e Toscana: si trovano calanchi anche nelle Langhe e in Maremma, a testimonianza della diffusione di questo fenomeno geologico.

Molti di questi luoghi sono oggi mete di turismo lento e sostenibile, valorizzati da percorsi escursionistici, pannelli informativi e attività di promozione territoriale.

I Calanchi di Palizzi: il volto selvaggio della Calabria

Diverso è il caso dei Calanchi di Palizzi, che si distinguono per la loro natura primitiva e inaccessibile. Situati nel cuore della Calabria Greca, in prossimità del borgo di Palizzi Superiore, si sviluppano come una serie di pieghe scolpite nell’argilla, immerse in una cornice aspra e montuosa.

A differenza dei calanchi più noti e visitabili altrove, quelli di Palizzi non sono segnalati da cartelli, né promossi da itinerari turistici ufficiali. Per raggiungerli bisogna conoscere il territorio o affidarsi ad appassionati locali. I sentieri sono stretti, spesso invasi dalla vegetazione, e costringono a salite impegnative tra i rovi. Ne sappiamo qualcosa, avendo appena documentato questa meraviglia nelle fotografie a corredo dell’articolo. Questo isolamento, tuttavia, è anche ciò che li preserva: un paesaggio incontaminato, dove regnano il silenzio, il vento e le aquile che sorvolano le creste.

La loro posizione remota, nell’estremità del Mar Jonio più lontana dalla civiltà, li rende anche un punto di osservazione privilegiato per comprendere l’evoluzione geologica dell’area. Le argille bianche, segnate da creste sottili e scarpate improvvise, raccontano di un mare antico che un tempo lambiva queste terre, e di millenni di erosione.

Ecco dove sono con precisione, siamo nel punto più estremo dell’Italia peninsulare:

Un confronto: calanchi accessibili contro calanchi nascosti

Se i calanchi dell’Emilia o della Basilicata si inseriscono ormai in una narrazione turistica ben costruita, quelli di Palizzi restano fuori dai radar, scolpiti nell’ombra, accessibili solo a chi cerca davvero il contatto profondo con la natura.

Questo li rende più fragili, ma anche più autentici. Non c’è parcheggio, non c’è brochure, sono rare le foto su Instagram che ne restituiscano davvero l’anima. Solo chi ci arriva a piedi, affrontando il caldo, le pietre, il dislivello, può dire di averli vissuti. È un’esperienza immersiva, quasi iniziatica, che parla al cuore degli esploratori e dei camminatori.

Un patrimonio da tutelare (con discrezione)

La mancanza di infrastrutture e di promozione può sembrare un limite, ma è anche una forma di tutela indiretta. I calanchi di Palizzi non sono ancora stati ingabbiati in una narrazione turistica standardizzata. Sono paesaggi da scoprire lentamente, con rispetto e consapevolezza. La loro bellezza fragile impone prudenza: un eccesso di visitatori, senza regole o manutenzione, potrebbe comprometterli.

Forse, la sfida per il futuro sarà proprio questa: preservare la loro selvaggia autenticità, ma rendere possibile una fruizione rispettosa, leggera, sostenibile. Un turismo fatto di zaini, scarponi e silenzi, non di pullman e selfie.

I Calanchi di Palizzi, quindi, sono molto di più di un fenomeno geologico: sono un simbolo della Calabria nascosta, quella che resiste fuori dai riflettori, fatta di terra e roccia, di vento e memoria. In un mondo sempre più digitale e connesso, rappresentano una frattura naturale, un buco nello spazio-tempo, un luogo magico che invita a rallentare, a camminare, a osservare. Sono un invito a perdersi per ritrovarsi, in un paesaggio che parla una lingua antica, scolpita dal tempo e custodita dal silenzio.

Come raggiungere i Calanchi di Palizzi e info utili sull’abbigliamento

I Calanchi di Palizzi sono raggiungibili percorrendo la Strada Statale 106 Jonica Taranto-Reggio Calabria, tra Palizzi Marina e Capo Spartivento. Sono accessibili e visitabili da due aree, una più vicina al piccolo centro abitato di Palizzi Marina e un’altra poco più lontana. Per accedervi, è consigliabile parcheggiare nei pressi della pineta comunale di Palizzi e proseguire a piedi lungo i sentieri che conducono alle formazioni calanchive. Si raccomanda di indossare abbigliamento adeguato e di portare con sé acqua, soprattutto durante i mesi estivi. Nella zona non ci sono bar o punti di ristoro. Non serve attrezzatura particolare: le comuni scarpe da tennis vanno benissimo, per una piacevole passeggiata. Non c’è un percorso predefinito e l’area è relativamente piccola: possono bastare 20-30 minuti per visitarli tutti, ma c’è la libertà di fermarsi più tempo se si vuole rimanere più a lungo. E’ sconsigliabile andare in piena estate, sotto il sole più caldo: nella zona non c’è vegetazione che consente di camminare all’ombra. I Calanchi più vicini a Palizzi Marina sono i più remoti e inaccessibili: bisogna farsi largo tra i rovi seguendo un piccolo sentiero dalla strada. In entrambi i casi, sono visitabili per tutti, anche famiglie con bambini. Evitare assolutamente di andare durante ondate di maltempo o fenomeni piovosi.

