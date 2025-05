Il 14 maggio 1939 Lina Medina diventa la più giovane madre nella storia della medicina

MeteoWeb

Il 14 maggio 1939, in Perù, Lina Medina diede alla luce un bambino all’età di appena 5 anni e 7 mesi, diventando la più giovane madre documentata nella storia della medicina. Il caso, che suscitò scalpore e incredulità in tutto il mondo, rappresenta ancora oggi un enigma medico e sociale. Lina, originaria di Ticrapo, un piccolo villaggio andino, fu portata in ospedale dai genitori per un sospetto tumore addominale. I medici scoprirono invece che era al 7° mese di gravidanza. Dopo approfonditi esami, venne confermata la diagnosi: Lina soffriva di una rara condizione chiamata pubertà precoce, che le aveva fatto sviluppare organi riproduttivi funzionali già a 3 anni.

Il parto, avvenuto tramite taglio cesareo, portò alla nascita di un bambino sano, Gerardo. Il padre del bambino non fu mai identificato, ma venne avviata un’indagine per sospetto abuso sessuale, senza però risultati noti.

Il caso di Lina Medina resta un esempio estremo dei limiti della biologia umana e delle implicazioni etiche e sociali che la medicina deve affrontare. Ancora oggi, a più di ottant’anni di distanza, la sua vicenda viene citata nei testi medici come un unicum nella storia della pediatria e dell’endocrinologia.