Il 18 maggio 1969 il lancio dell’Apollo 10, spiana la strada allo sbarco sulla Luna

Il 18 maggio 1969 la NASA lanciò con successo la missione Apollo 10, una tappa fondamentale nel Programma Apollo che avrebbe portato l’uomo sulla Luna solo due mesi dopo. Partito dal Kennedy Space Center in Florida, il razzo Saturn V trasportava 3 astronauti: Thomas Stafford, John Young e Eugene Cernan. La missione aveva un obiettivo cruciale: effettuare una prova generale dello sbarco lunare senza atterrare sulla superficie.

L’Apollo 10 portò in orbita lunare sia il modulo di comando che quello lunare, soprannominati rispettivamente “Charlie Brown” e “Snoopy”. Il modulo lunare si avvicinò fino a 15,6 km dalla superficie della Luna, testando manovre critiche come la separazione e la riunificazione dei moduli. La missione durò 8 giorni e permise di raccogliere dati vitali per l’Apollo 11.

Nonostante non abbia toccato il suolo lunare, Apollo 10 fu un passo decisivo: dimostrò che tutte le operazioni necessarie per uno sbarco erano possibili. Il successo della missione rafforzò la fiducia nella possibilità di centrare l’obiettivo annunciato da John F. Kennedy: portare un uomo sulla Luna e riportarlo sulla Terra sano e salvo prima della fine del decennio.