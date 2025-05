Il blackout in Spagna e Portogallo scuote l’Europa: pronti al collasso elettrico?

MeteoWeb

Il blackout che ha colpito la Penisola Iberica il 28 aprile scorso, lasciando al buio milioni di cittadini tra Spagna e Portogallo, ha riportato con forza al centro del dibattito pubblico e tecnico il tema della sicurezza energetica. Sebbene si tratti di un evento eccezionale, le sue implicazioni hanno sollevato interrogativi profondi sulla resilienza delle nostre infrastrutture elettriche in un’epoca di profonda transizione energetica.

Come può un blackout bloccare due Paesi nel XXI secolo?

L’interruzione massiva dell’elettricità non è il risultato di un sabotaggio o di un attacco informatico, come ipotizzato inizialmente. Secondo le prime analisi, la causa principale risiederebbe in un guasto tecnico locale, che ha innescato una reazione a catena nei meccanismi di protezione automatica della rete. A rendere tutto più critico sarebbe stato il crollo improvviso della produzione da fonti fotovoltaiche, con oltre 10 GW usciti dalla rete in pochi minuti, ovvero circa il 30% della produzione nazionale.

Questa dinamica ha mostrato un limite strutturale: una rete elettrica fortemente dipendente da fonti rinnovabili non programmabili necessita di strumenti di compensazione e bilanciamento molto più avanzati rispetto a quelli utilizzati nei sistemi tradizionali. Lo scarso contributo all’inerzia elettromeccanica delle rinnovabili rispetto alle centrali convenzionali ha reso impossibile per il sistema reagire con sufficiente tempestività.

Rinnovabili sotto accusa? No, ma serve una gestione più evoluta

Il blackout ha inevitabilmente riacceso il dibattito sull’opportunità di chiudere nei prossimi anni le centrali nucleari in Spagna, tra cui quella di Almaraz. Alcuni esperti ritengono che il nucleare garantisca maggiore stabilità e sicurezza di approvvigionamento, ma la questione è più articolata.

Le fonti rinnovabili restano il cardine della transizione ecologica, e non sono la causa del problema, bensì l’elemento che impone una nuova intelligenza di sistema: accumulo, digitalizzazione, flessibilità e reti resilienti. È la gestione, non la fonte, a determinare la sicurezza energetica.

Un episodio isolato o il sintomo di una fragilità globale?

Nel contesto attuale, segnato da crisi geopolitiche, volatilità dei mercati energetici e dipendenza da fonti fossili in molte regioni del mondo, l’evento iberico non può essere considerato una semplice anomalia locale. L’aumento dei costi energetici ha già provocato ripercussioni su inflazione, disuguaglianze sociali e crescita economica.

Tuttavia, parlare di collasso energetico globale sarebbe una forzatura. I sistemi elettrici moderni sono progettati per garantire resilienza e recupero rapido, anche in condizioni estreme. Ma richiedono investimenti costanti, innovazione tecnologica e soprattutto coordinamento internazionale.

Il ritorno all’età buia è uno scenario realistico?

Teorie come la Olduvai Theory, che ipotizzano un collasso industriale globale entro il 2030 e un ritorno a livelli energetici preindustriali, hanno trovato nuova eco in rete dopo il blackout spagnolo. Tuttavia, questa visione catastrofista appare poco credibile alla luce della capacità dimostrata dalle società moderne di innovare e adattarsi.

Le soluzioni tecnologiche già esistono: sistemi di accumulo, intelligenza artificiale applicata alla gestione delle reti, comunità energetiche e produzione decentralizzata. Il rischio non è la mancanza di energia, ma la mancata modernizzazione delle infrastrutture e la lentezza delle decisioni politiche.

“I blackout non sono il segnale di un destino segnato, ma un promemoria delle scelte che dobbiamo fare oggi per evitare problemi peggiori domani.”

Conclusione: prevenire è l’unica strategia

Il blackout iberico non è stato l’inizio del collasso, ma il campanello d’allarme di un sistema che sta cambiando più velocemente di quanto sia stato progettato per fare. È urgente accelerare la transizione energetica, non solo sul piano delle fonti, ma soprattutto nella gestione intelligente della rete.

Il futuro non appartiene al buio, ma a chi saprà accendere le luci del cambiamento con pragmatismo, competenza e visione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.