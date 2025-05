Il NOAA perde terreno: GFS in difficoltà, cresce il dominio ECMWF

MeteoWeb

Negli ultimi mesi, il modello meteorologico americano GFS (Global Forecast System), gestito dal NOAA, sta attraversando una fase critica che sta sollevando forti dubbi tra esperti e operatori del settore. A essere messa in discussione è la sua capacità previsionale, che sta registrando un calo sensibile in termini di attendibilità, specialmente nel medio termine. Si parla sempre più spesso di “drop out problem”, ovvero una perdita improvvisa della precisione predittiva, con effetti diretti sulle analisi e pianificazioni meteorologiche, soprattutto in caso di eventi estremi.

Ma da cosa nasce questa crisi? E perché, a livello globale, molti meteorologi stanno orientando le proprie scelte operative verso il modello europeo ECMWF?

GFS in difficoltà: le cause di un declino annunciato

Tagli a risorse e personale

Il NOAA ha subito negli ultimi anni una serie di riduzioni di budget che hanno avuto un impatto diretto sulla capacità operativa dei centri di modellazione. La sospensione di alcuni lanci regolari di palloni sonda, strumenti fondamentali per l’acquisizione di dati atmosferici, è solo una delle conseguenze più evidenti.

Innovazione rallentata e perdita di capitale umano

Con meno personale a disposizione, la ricerca e sviluppo di nuovi algoritmi previsionali ha subito un brusco rallentamento. La fuoriuscita di ricercatori esperti ha limitato la possibilità di aggiornare tempestivamente i modelli numerici, lasciando il GFS indietro rispetto ai più evoluti modelli europei.

Infrastrutture e gestione dati in sofferenza

Il NOAA ha anche riscontrato criticità nell’accesso e nella gestione dei dati storici e dei prodotti modellistici. Archivi poco efficienti, rallentamenti nei sistemi di storage e difficoltà nella rianalisi rappresentano un ulteriore ostacolo nel mantenere alta la qualità delle previsioni.

Limiti strutturali del modello

Il GFS utilizza ancora un’architettura idrostatica, meno adatta alla gestione di eventi ad alta risoluzione e topografie complesse. A ciò si aggiunge una risoluzione spaziale più bassa rispetto al suo principale concorrente europeo, l’ECMWF (27 km contro 14 km), e una inferiore capacità di assimilazione dei dati iniziali, fattore cruciale per avviare simulazioni affidabili.

ECMWF vs GFS: il confronto che non lascia dubbi

Caratteristica ECMWF (Europeo) GFS (Americano) Risoluzione spaziale 14 km 27 km Frequenza aggiornamenti 2 volte al giorno 4 volte al giorno Output temporale Ogni 1 ora 1 ora (fino a 5 gg), poi ogni 3 ore Modello fisico Non-idrostatico Idrostatico Accuratezza media Superiore Inferiore, ma utile per eventi estremi Accesso ai dati Limitato / a pagamento Open Data

Perché l’ECMWF è oggi il riferimento globale

Potenza di calcolo superiore : l’ECMWF investe continuamente in supercomputer di nuova generazione, capaci di elaborare simulazioni dettagliate in tempi ridotti.

: l’ECMWF investe continuamente in di nuova generazione, capaci di elaborare in tempi ridotti. Migliore assimilazione dati : il sistema europeo integra osservazioni satellitari e terrestri in modo più efficiente, migliorando la qualità delle condizioni iniziali .

: il sistema europeo integra in modo più efficiente, migliorando la qualità delle . Focalizzazione unica : a differenza del NOAA, l’ECMWF concentra le sue risorse su un unico modello globale , con maggiore coerenza e qualità.

: a differenza del NOAA, l’ECMWF concentra le sue risorse su un unico , con maggiore coerenza e qualità. Ricerca continua: oltre all’attività operativa, l’ECMWF è anche un centro di ricerca d’eccellenza, con una pipeline di innovazione più veloce rispetto al sistema americano.

Conseguenze e scenari futuri

La crisi del GFS sta spingendo un numero crescente di professionisti – meteorologi, enti pubblici e privati – a preferire i prodotti ECMWF, nonostante i costi di accesso più elevati. La gratuità dei dati GFS resta un punto di forza, ma non basta a colmare il divario tecnico.

Il NOAA è consapevole delle difficoltà e ha avviato un piano di modernizzazione, ma serviranno tempo, risorse e un rafforzamento dell’intera infrastruttura per tornare a competere ai massimi livelli.

Il divario tra GFS ed ECMWF

Oggi più che mai, il divario tra GFS ed ECMWF è evidente. Mentre il primo affronta una fase di revisione interna, il secondo si conferma il modello meteo più affidabile al mondo per le previsioni a medio termine. Conoscere le differenze tra i due sistemi non è solo utile, ma ormai indispensabile per chi lavora con il meteo professionale.