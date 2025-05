Inaugurata sottostazione elettrica strategica a Valenzuela: migliorerà l’energia per oltre 770.000 cittadini

MeteoWeb

Il governo del Paraguay ha inaugurato la sottostazione elettrica di 500 kilowatt nel comune di Valenzuela (a 100 chilometri dalla capitale Assuzione), che farà parte del sistema interconnesso nazionale. In un post su X, il presidente Santiago Pena ha definito la nuova infrastruttura come strategica e “una delle più importanti nella storia del nostro sistema elettrico”. La nuova struttura migliorerà la distribuzione di energia per oltre 770.000 paraguaiani nelle regioni di Cordillera, Central e Asuncion. Inoltre, collegherà le dighe di Itaipu e Yacretà e contribuirà alla stabilità del sistema elettrico regionale. La costruzione del progetto ha creato posti di lavoro per 500 famiglie, ha scritto Pena, e ha “promosso infrastrutture moderne, sicure e sostenibili. energia pulita, sicura e affidabile per sostenere la crescita del Paraguay”.