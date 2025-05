Incendi boschivi, l’UE si prepara all’estate: 650 vigili, 22 aerei e 4 elicotteri

MeteoWeb

Per prepararsi al rischio incendi boschivi nei prossimi mesi estivi, l’UE ha allestito squadre di vigili del fuoco e aerei per aiutare i Paesi europei. Per supportare rapidamente i vigili del fuoco locali, durante i mesi di luglio e agosto, quasi 650 vigili del fuoco provenienti da 14 Paesi europei saranno posizionati strategicamente in località chiave ad alto rischio in Francia, Grecia, Portogallo e Spagna. È quanto rende noto la Commissione europea.

Inoltre, 22 aerei antincendio e 4 elicotteri saranno dislocati in 10 Stati membri per intervenire in caso di necessità. Coordinate e cofinanziate tramite il meccanismo di protezione civile dell’UE, queste risorse contribuiranno a mitigare i rischi e a consentire una risposta alle crisi più rapida e solida. Queste risorse si aggiungono alle capacità nazionali.

Ben 19 squadre antincendio terrestri, composte da circa 30 vigili del fuoco ciascuna, e una squadra di consulenza e valutazione, sono pronte per essere mobilitate dall’UE in stretta collaborazione con gli Stati membri e partecipanti tramite il meccanismo. Una squadra di supporto dedicata agli incendi boschivi sarà istituita presso il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell’UE, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per monitorare i rischi e analizzare i dati scientifici.