Incendi in Canada: fiamme in Manitoba, 2 morti e mille sfollati | FOTO

Due persone sono morte a causa degli incendi che hanno colpito Lac-du-Bonnet, località situata nella provincia di Manitoba, in Canada. Le fiamme hanno costretto le autorità ordinare l’evacuazione di circa un migliaio di residenti nel giro di pochi giorni. A riportarlo è la polizia federale. A differenza degli incendi del 2023, i più vasti mai registrati nella storia recente del Canada, in quell’occasione non si erano verificate vittime tra la popolazione civile.