Incendi in Canada, situazione drammatica in Manitoba: stato di emergenza, evacuazioni di massa

In Canada la provincia di Manitoba ha dichiarato lo stato di emergenza a seguito di una serie di incendi boschivi e il Primo Ministro Mark Carney ha accettato di inviare l’esercito per fornire supporto. “Questa è la più grande evacuazione che il Manitoba abbia mai visto a memoria d’uomo“, ha dichiarato il Premier di Manitoba Wab Kinew, aggiungendo che gli incendi hanno costretto 17mila persone di diverse comunità a fuggire. “L’esercito è stato chiamato in aiuto qui a causa dell’enorme portata delle 17mila persone che stiamo trasferendo in tempi relativamente rapidi“, ha detto Kinew. “Sono lieto di annunciare che il Primo Ministro Mark Carney ha accolto la richiesta“.

La dichiarazione di emergenza aiuta le autorità a trasportare in sicurezza gli sfollati e a fornire un riparo. La città di Flin Flon, in Manitoba, aveva precedentemente ordinato l’evacuazione a tutti i 5mila residenti a causa di un incendio boschivo in avvicinamento. Agli abitanti è stato detto di fuggire a Sud con i beni di prima necessità.

Flin Flon si trova a circa 643 km a Nord/Ovest di Winnipeg, il capoluogo di provincia. L’incendio è scoppiato lunedì, poco più a Nord, nel vicino Saskatchewan, ed è divampato in modo esponenziale. Anche ai 1.200 residenti di Creighton, in Saskatchewan, è stato ordinato di andarsene.

Ci sono al momento 22 incendi boschivi attivi in ​​Manitoba. Le autorità hanno affermato che i vigili del fuoco di tutto il Canada stanno aiutando a combattere le fiamme. Domenica, un pompiere di Parks Canada è rimasto gravemente ferito.

Finora quest’anno Manitoba ha registrato 102 incendi, che secondo i funzionari è ben al di sopra della media provinciale di 77. La stagione degli incendi in Canada va da maggio a settembre. La peggiore stagione di incendi di sempre è stata quella del 2023: ha soffocato gran parte del Nord America con un fumo pericoloso per mesi.