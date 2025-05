Incendi devastanti in Israele: 155 squadre di vigili del fuoco ancora in azione

MeteoWeb

I vigili del fuoco d’Israele hanno comunicato che 155 squadre di pompieri sono ancora impegnate a combattere i vasti incendi che stanno devastando il Paese. Gli aerei sono tornati in azione all’alba per spegnere le fiamme. Secondo un comunicato del Servizio antincendio e di soccorso israeliano, diffuso dal Times of Israel, non è stato ancora possibile domare gli incendi. Nel frattempo, 17 vigili del fuoco sono rimasti feriti, di cui 2 sono stati ricoverati in ospedale. La polizia di Gerusalemme ha fatto sapere che le operazioni di spegnimento continueranno fino a sera e ha imposto un divieto nazionale di accendere fuochi o utilizzare griglie, in occasione delle celebrazioni del Giorno dell’Indipendenza, che si tiene oggi in Israele.

