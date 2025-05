Incendi in Israele, Canadair in azione: il ministro Sa’ar ringrazia l’Italia

MeteoWeb

Il ministro israeliano Gideon Sa’ar ha espresso pubblicamente gratitudine nei confronti dell’Italia con un post su X (ex Twitter), scrivendo: “Thank you, Italy!” e taggando il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Il messaggio è accompagnato da una fotografia eloquente: un aereo antincendio italiano, un Canadair, sorvola il territorio israeliano impegnato nelle operazioni di spegnimento. La presenza del velivolo tricolore fa parte di un più ampio sforzo internazionale per contrastare gli incendi che negli ultimi giorni stanno colpendo alcune aree. Il supporto dell’Italia rappresenta un gesto concreto di solidarietà e cooperazione internazionale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.