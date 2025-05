Incendi in Siberia: il monitoraggio spaziale in prima linea

MeteoWeb

Da aprile, la regione del Transbaikalia in Siberia è in stato d’emergenza federale a causa di vasti incendi boschivi. Secondo la piattaforma “Terra Digitale”, alla fine del mese si registrano 57 focolai attivi, con una superficie totale colpita pari a 1.330.000 ettari, secondo quanto riporta Roscosmos. Le tecnologie di osservazione satellitare svolgono un ruolo cruciale: permettono di individuare rapidamente i primi focolai, monitorare l’espansione delle fiamme e pianificare in anticipo le operazioni di contenimento. Questo approccio high-tech è diventato essenziale per affrontare stagioni sempre più critiche legate ai cambiamenti climatici e alla gestione delle risorse naturali.