Incendio con feriti su motonave nel lago, ma è un’esercitazione: a Dormelletto testata la risposta del sistema di protezione civile

MeteoWeb

Per il Prefetto di Novara Francesco Garsia l’esercitazione di protezione civile “Crimedim 2025” svoltasi a Dormelletto in provincia di Novara, sul Lago Maggiore è stata “un momento fondamentale per rafforzare le capacità di gestione delle emergenze e garantire la massima efficacia degli interventi operando in sinergia fra le varie componenti del sistema provinciale di protezione civile”. Lo scopo era di verificare, in ambiente acquatico, la capacità di risposta del sistema provinciale di protezione civile in caso di incidenti maggiori. Nell’esercitazione, coordinata dalla Prefettura di Novara con il concorso delle diverse componenti del Sistema di Protezione Civile, è stato simulato un incendio a bordo di una motonave, con circa 140 passeggeri a bordo, alcuni dei quali lievemente feriti. L’esercitazione ha visto la partecipazione di vari enti e organizzazioni, garantendo un approccio multidisciplinare e interforze, tra cui l’Università del Piemonte Orientale (Crimedim), Regione Piemonte – Settore Protezione Civile, il Mit. – Navigazione Lago Maggiore, il Comune di Dormelletto, le Forze dell’ordine con i lori reparti speciali, l’ Esercito Italiano, il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, l’Aeronautica Militare, il Comando Vigili del Fuoco di Novara, Azienda Sanitaria Novara e Ospedale Universitario di Novara, 118 di Novara e le associazioni di volontariato.