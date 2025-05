MeteoWeb

Un vasto incendio è divampato nel quartiere di Barra, alla periferia orientale di Napoli, coinvolgendo capannoni industriali. In fiamme plastica e materiale elettrico. Un’alta colonna di fumo nero si è alzata dalla zona del rogo, visibile a distanza di km in tutta la città. In corso le operazioni di spegnimento. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche la Polizia di Stato.

