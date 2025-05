Incendio in una stalla: morti sei cani da caccia e cinque maiali, l’AIDAA presenta esposto 

MeteoWeb

“Un incendio l’altra notte ha distrutto una stalla a Setri di Sellano in provincia di Perugia. Nel rogo sono morti sei cani da caccia e cinque maiali. L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA ha deciso di inviare un esposto alla procura della repubblica di Perugia per chiedere indagini approfondite non solo sulle cause dell’incendio nel quale è rimasto ustionato anche il proprietario della stalla ma soprattutto sulla agibilità della struttura e sul rispetto delle norme di sicurezza previste per la tenuta di animali ed in particolare per verificare se la stalla fosse attrezzata in maniera regolare a detenere i sei cani ed i 5 maiali risultati vittime del fuoco”. E’ quanto si legge in una nota dell’AIDAA.

“Mentre giustamente si confiscano e sequestrano rifugi abusivi dove vengono detenuti i cani troppo spesso si permette a dei singoli cittadini di ospitare in condizioni inidonee animali da reddito e cani- scrivono nell’esposto gli animalisti- chiediamo quindi alla procura di Perugia di verificare innanzitutto l’appartenenza dei cani e se erano microchippati e poi di verificare le condizioni igienico sanitarie e di sicurezza in cui venivano tenuti questi 6 cani ed anche i maiali. Troppo spesso- continuano gli animalisti di AIDAA- a livello locale si chiude un occhio sulla regolare tenuta dei cani specialmente di quelli da caccia è i momento di fare luce fino in fondo. Noi non puntiamo il dito contro nessuno ma il dubbio che quei cani e quei maiale fossero tenuti in violazione delle norme in materia di tutela degli animali ed in particolare in possibile violazione dell’articolo 544 del codice penale è molto forte”.

