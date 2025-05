MeteoWeb

Un incendio è divampato nella zona industriale di Porto Torres, in Sardegna. Una grande colonna di fumo denso e nero è visibile da chilometri di distanza. Le fiamme stanno interessando un capannone industriale vicino all’ex stabilimento Safisarda, in via Pigafetta. Sul posto stanno intervenendo diverse squadre dei Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine. Al momento non si segnalano feriti o intossicati.

