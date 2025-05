Incidente aereo in Umbria, svelati i dettagli: cosa è successo dopo il decollo

MeteoWeb

E’ caduto subito dopo il decollo – per cause ancora in corso di accertamento – l’ultraleggero precipitato oggi pomeriggio in Umbria, nei pressi di Castel Ritaldi (Perugia), in località Mercatello. Il velivolo – riferiscono i carabinieri – era infatti appena decollato da un campo volo della zona ed è poi precipitato finendo in parte sopra una struttura che ospita una clinica veterinaria e in parte sulla sede di una vicina azienda che produce materiali medicali e che è stata danneggiata in maniera più consistente. Dopo l’impatto il mezzo si è infatti incendiato.

L’uomo di 70 anni – residente a Trevi (Perugia) – vittima dell’incidente, è morto carbonizzato. Il ferito, di 22 anni, di Castel Ritaldi, trasportato all’ospedale di Terni, non è in pericolo di vita. Si sta valutando il suo trasferimento all’ospedale di Perugia. Fra i due non ci sono legami di parentela. Sull’accaduto stanno compiendo accertamenti i carabinieri della compagnia di Spoleto e della stazione di Castel Ritaldi, coordinati dalla Procura di Spoleto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.