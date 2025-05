Incidente aereo USA, diversi morti a San Diego: “scena terrificante”

MeteoWeb

Ci sono state numerose vittime nello schianto di un jet privato su un quartiere di San Diego, in California, che ha determinando l’emissione di carburante e l’innesco di un vasto incendio che ha danneggiato almeno 15 case e diverse auto, secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco. Nessuno dei residenti di nessuna casa è stato portato in ospedale e sembra che tutte le vittime siano quelle a bordo dell’aereo, ha dichiarato Dan Eddy, vice capo delle operazioni di emergenza dei Vigili del Fuoco di San Diego, in una conferenza stampa. Le autorità non sanno ancora quante persone fossero a bordo del jet privato.

Diverse case sono state danneggiate e c’è un’auto in fiamme che “non si spegnerà indipendentemente da ciò che le mettiamo sopra“, secondo Eddy, che in precedenza aveva detto che il luogo dell’incidente sembrava “la scena di un film“. Le immagini dal luogo dell’incidente mostrano case sventrate e veicoli completamente distrutti. “L’impatto ha creato un enorme campo di detriti e ha incendiato un intero isolato di abitazioni militari“, ha spiegato. “Ci siamo trovati di fronte una scena terrificante, con abitazioni e macchine che hanno preso fuoco nello stesso momento“, ha detto il capo della polizia di San Diego, Scott Wahl.

L’aereo, un Cessna 550, si è schiantato nei pressi del Montgomery Executive Airport intorno alle 3.45 del mattino (ora locale). “L’aereo privato è registrato nel Midwest. Stiamo controllando i documenti per sapere chi fosse il pilota e quanti passeggeri trasportasse. Questo tipo di velivoli hanno posto per 10-12 persone”. Al momento dell’incidente nell’area era presente nebbia. Il Cessna 550 ha prima urtato una casa per poi cominciare a perdere pezzi fino a precipitare. Il quartiere di Murphy Canyon è stato evacuato per il rischio di fiamme e fuoriuscite di carburante.