Incidenti in Montagna: alpinista precipita per 300 metri in Alto Adige, è grave

Un alpinista è stato ricoverato in condizioni gravissime presso la clinica universitaria di Innsbruck dopo essere precipitato per circa 300 metri durante un’escursione sulla Cima di Campo, conosciuta anche con il nome tedesco di Turnerkamp. La montagna si trova in Alto Adige, lungo il confine tra Italia e Austria, nella zona delle Alpi della Zillertal. Sul posto è intervenuta la Guardia di Finanza per i soccorsi e le operazioni di recupero.

