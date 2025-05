India-Pakistan: danneggiata centrale idroelettrica di Neelum-Jhelum

MeteoWeb

L’esercito del Pakistan ha accusato l’India di avere attaccato e danneggiato la centrale idroelettrica di Neelum–Jhelum in Kashmir. Ieri, il ministero della Difesa indiano ha annunciato il lancio dell’Operazione Sindoor, che prevedeva attacchi contro “infrastrutture terroristiche” in Pakistan in risposta all’attacco terroristico di Pahalgam. Il ministero ha affermato che nessuna struttura militare pachistana è stata attaccata durante l’operazione. A sua volta, il governo di Islamabad ha riferito che l’India ha preso di mira 5 insediamenti in Pakistan, uccidendo almeno 26 persone e ferendone altre 46.

“L’India ha preso di mira anche il progetto idroelettrico Neelum Jhelum“, ha detto il portavoce militare Ahmed Sharif Chaudhry, aggiungendo che ha danneggiato parte della struttura della diga. “Quali norme internazionali, leggi di guerra e consuetudini permettono questo, che si prendono di mira le riserve idriche, le dighe e le strutture idroelettriche di un altro paese?“, ha aggiunto Chaudhry.