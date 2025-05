Indonesia, mega blackout spegne Bali: colpito anche l’aeroporto

MeteoWeb

Un mega blackout ha colpito l’isola di Bali, ‘spegnendo’ il paradiso dei turisti in Indonesia. Interessato anche l’aeroporto, come ha spiegato la società di servizi pubblici statale Perusahaan Listrik Negara, che precisa che sono in corso le operazioni per ripristinare i servizi elettrici nell’isola e le indagini per verificare le cause del blackout. L’autorità che gestisce lo scalo portuale ha precisato sulla sua pagina di Instagram che il traffico aereo in entrata e uscita è al momento in corso. “Il processo di recupero è attualmente in corso in modo graduale”, ha affermato in una nota il portavoce a Bali, I Wayan Eka Susana. Le immagini condivise sui social media mostrano ingorghi stradali a Bali causati dall’interruzione del servizio e lunghe file ai banchi del check-in dell’aeroporto.

Bali è la principale meta turistica dell’Indonesia. Secondo l’ufficio statistico dell’isola, lo scorso anno l’isola ha accolto 6,3 milioni di visitatori stranieri.

