Una spettacolare doppia tromba marina è stata avvistata al largo della spiaggia di Gesing, a Gunungkidul, in Indonesia. Il fenomeno atmosferico ha attirato l’attenzione di residenti e turisti, che hanno immortalato l’evento. Le trombe marine, note anche come waterspout, sono colonne d’aria e acqua nebulizzata che si formano sopra superfici marine o lacustri. Assomigliano a piccoli tornado, ma si generano in condizioni temporalesche relativamente deboli.