Indonesia, potente eruzione del vulcano Lewotobi Laki-laki: gigantesca nube di cenere | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il vulcano Lewotobi Laki-laki, in Indonesia, ha prodotto una significativa emissione di cenere in una potente eruzione avvenuta oggi, domenica 18 maggio. Il Darwin VAAC ha riferito che la cenere vulcanica ha raggiunto un’altitudine di 9100 metri sul livello del mare (slm) alle 07:40 UTC, estendendosi verso sud-est dall’area sommitale. Il Centro per la Vulcanologia e la Mitigazione dei Rischi Geologici (PVMBG) mantiene il Livello di Allerta III. Si consiglia a residenti e visitatori di evitare attività entro un raggio di 6km dalla vetta del vulcano. Il codice per l’aviazione è passato al livello rosso.

Il vulcano Lewotobi Laki-laki ha mostrato un’attività continua negli ultimi mesi, inclusa un’eruzione significativa il 20 marzo, che ha emesso pennacchi di cenere fino a 16200 metri sul livello del mare. Inoltre, tra il 18 e il 25 aprile, sono state registrate 110 eruzioni.

Il Lewotobi Laki-laki è uno stratovulcano situato a Flores, in Indonesia, composto da due vette gemelle note come Lewotobi Laki-laki (il maschio) e Lewotobi Perempuan (la femmina). Il vulcano è noto per le sue eruzioni esplosive che possono produrre ricaduta di cenere e flussi piroclastici.

Le aree popolate nelle vicinanze includono insediamenti nella Reggenza di Flores Orientale, con la città di Larantuka situata circa 40km a nord-est, che rappresenta un potenziale rischio per i residenti e per l’aviazione a seconda dell’intensità dell’eruzione e dei venti dominanti.