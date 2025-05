Infestazione di bostrico: pronte misure straordinarie per salvare le foreste

MeteoWeb

Il ministero dell’Ambiente lituano intende introdurre misure speciali per limitare i danni causati dalla diffusione del bostrico tipografo nelle foreste del Paese. Per contrastare la propagazione del bostrico, che secondo le stime fornite ha fortemente causato la morte di aree boschive per un totale di oltre 25.000 mq di legno nella sola contea di Vilnius, il ministero intende procedere all’abbattimento delle aree interessate e alla creazione di fasce di protezione. Lo scorso 23 aprile, il ministero dell’Ambiente aveva dichiarato lo stato di calamità nella contea di Kazlu Ruda, nella Lituania meridionale, che al momento risulta come una delle aree maggiormente colpite dalla diffusione del bostrico.