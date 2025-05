INGV premiato per il progetto CON.I.RI.: secondo posto e menzione speciale per la sostenibilità nella formazione pubblica

MeteoWeb

Lo scorso 16 maggio, negli spazi dell’Università degli Studi di Cagliari, si è svolta la cerimonia di premiazione della XXIII edizione del Premio “Filippo Basile”, uno dei più prestigiosi riconoscimenti nazionali dedicati alle pratiche formative efficaci nel settore pubblico, promosso dall’Associazione Italiana Formatori (AIF) per individuare i percorsi formativi maggiormente utili a rispondere alle esigenze dei cittadini. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) è stato insignito del secondo premio e della menzione speciale del Comitato Scientifico per la tematica ‘Sostenibilità’ per il progetto “CON.I.RI. (CONvivere con I RIschi naturali) – Cammini Educativi finalizzati alla prevenzione e mitigazione del rischio sismico e idrogeologico. Un ‘nudge’ per agire sui comportamenti per la riduzione dei disastri naturali a scuola”.

La cerimonia di premiazione, cui ha preso parte anche il Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, si è svolta nell’ambito di una tre giorni di incontri e scambi tra ricercatori, amministratori, professionisti e formatori della PA. A ritirare il premio e la menzione speciale del Comitato Scientifico per l’INGV, la ricercatrice Giovanna Lucia Piangiamore, coordinatrice di CON.I.RI., progetto inviato ai valutatori del Premio Basile dal Nodo INFEA della Città Metropolitana di Messina come esempio di best practice sviluppata secondo la teoria di economia comportamentale della “spinta gentile” (nudge) per lo sviluppo delle Life Save Skills in ottica di Long Life Learning and Transformative Learning in seno al progetto “Futuri Cittadini Responsabili 2.0”, tra le attività della convenzione tra INGV e AssoCEA Messina Aps.

CON.I.RI. si è distinto tra i 29 concorrenti della sezione “Processi e progetti formativi” per l’originalità, la capacità di generare impatto positivo diffuso e duraturo sull’educazione alla mitigazione dei rischi naturali e per la qualità della rete formativa costruita. “Il riconoscimento conferma ancora una volta l’impegno dell’INGV nella formazione e disseminazione e la capacità di fare rete con le realtà territoriali, sviluppando collaborazioni proficue e capillari per sensibilizzare sui temi del rischio e della pericolosità sismica e idrogeologica”, si legge nella nota.

Il prossimo 3 ottobre, inoltre, l’Università di Torino ospiterà la “Vetrina delle Eccellenze delle Pubbliche Amministrazioni partecipanti al Premio Basile 2025”, con i progetti ritenuti di eccellenza invitati a partecipare per uno scambio tra Istituzioni e la descrizione estesa di quanto realizzato.