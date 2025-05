Inondazioni in India: Bangalore sott’acqua, almeno 1 morto

MeteoWeb

Piogge incessanti nel Sud dell’India: una parte della megalopoli di Bangalore è sott’acqua, con inondazioni che hanno provocato almeno un morto, mettendo nuovamente in luce le criticità delle infrastrutture urbane, in particolare nella gestione delle acque piovane. Le autorità del Karnataka, lo Stato di cui Bangalore è capitale e cuore dell’industria tecnologica indiana, hanno confermato il decesso di una donna. Secondo quanto riportato dal Times of India, il bilancio potrebbe essere più grave, almeno 3 vittime.