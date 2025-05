Inondazioni in Nigeria: 150 morti, bilancio ancora provvisorio

MeteoWeb

Continua a salite il bilancio delle inondazioni in Nigeria: le vittime sono al momento 150, secondo quanto ha reso noto un portavoce dell’Agenzia per la Gestione delle Emergenze dello Stato del Niger, Ibrahim Audu Husseini, avvertendo che il numero delle vittime potrebbe aumentare ulteriormente. Il portavoce ha aggiunto che oltre 3mila persone sono state costrette ad abbandonare le loro abitazioni, 265 case sono state “completamente distrutte” e 2 ponti sono stati spazzati via.