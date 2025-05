Intelligenza artificiale in sanità pubblica: l’evento a Catania

MeteoWeb

“L’Intelligenza Artificiale sta rivoluzionando numerosi settori, tra cui la sanità pubblica, offrendo strumenti innovativi per affrontare le sfide complesse di un mondo sempre più interconnesso e caratterizzato da rapidi cambiamenti demografici, epidemiologici e tecnologici. È necessario dunque che i medici conoscano le strategie necessarie per adottare queste tecnologie, fino agli aspetti pratici della loro implementazione”. Per raggiungere questo obiettivo, l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Catania e il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate “G.F. Ingrassia” dell’Università di Catania, organizzano il seminario formativo dal titolo “Intelligenza Artificiale in Sanità Pubblica: dalle strategie alla implementazione”.

L’evento, che si terrà sabato 17 maggio (a partire dalle ore 9) nell’Aula Magna Centrale, Edificio 13 – Policlinico di Catania (via Santa Sofia 78), rientra nel programma di formazione continua in medicina ed è accreditato con 10,4 crediti ECM. Il seminario rappresenta un’occasione unica per approfondire il ruolo crescente dell’Intelligenza Artificiale nella Sanità Pubblica, con una faculty composta da autorevoli esperti in ambito medico, accademico, ingegneristico e giuridico.

Interverranno per i saluti istituzionali Francesco Priolo, Magnifico Rettore dell’Università di Catania, Pietro Castellino, presidente Scuola di Medicina, Antonella Agodi, direttore Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate – G.F. Ingrassia, Alfio Saggio, presidente dell’Ordine dei Medici di Catania, Margherita Ferrante, professore Ordinario di Igiene Generale ed Applicata MEDS-24, Dip. “GF. Ingrassia”.