Intelligenza artificiale nello spazio fra presente e futuro: se ne parla a Bari

L’intelligenza artificiale è sempre più presente nei processi produttivi, utilizzata da un numero sempre maggiore di aziende nei settori più svariati. Non fa eccezione quello dell’aerospazio che, fra tecnologie già implementate e nuove sfide, si avvale di sistemi sempre più innovativi. Di questo si è parlato nella sede dell’Università Aldo Moro di Bari nella nuova tappa del road show dedicato alla Fabbrica della realtà, denominato ‘Ai in Space. L’intelligenza artificiale nell’industria aerospaziale‘, organizzato da ANSA, Distretto tecnologico aerospaziale e Deloitte.

Nel corso dei cinque panel dell’evento, esperti del settore hanno indagato le applicazioni attuali dell’intelligenza artificiale nello spazio, ma anche il suo utilizzo per l’innovazione delle imprese e delle startup. Presenti, fra gli altri, Giuseppe Acierno, Presidente Distretto tecnologico aerospaziale, Salvatore Caterina, director Deloitte e Stefano De Alessandri, amministratore delegato dell’ANSA.

Acierno ha ricordato che il Distretto tecnologico aerospaziale è “una bella storia pugliese”, la storia di “una Puglia che riesce a vedere le cose belle, ma anche le criticità”, evidenziando che “l’intelligenza artificiale è sicura ma non ancora autonoma”.

Raffaele Votta, project manager dell’Agenzia spaziale italiana, ha sottolineato che “ASI è uno dei player mondiali” e che “da un punto di vista tecnico l’Italia è protagonista assoluta. È leader nell’osservazione della Terra, l’acqua su Marte è stata scoperta per la prima volta grazie a una strumentazione italiana”.

Caterina ha spiegato che “da una recente indagine di Deloitte emerge che più dell’80% delle aziende del settore aerospazio e difesa utilizzano l’intelligenza artificiale nei processi” e che questa tecnologia è “sempre più pervasiva nei processi, presente lungo tutta la catena del valore. Le aziende la adottano per migliorare l’efficienza, la sicurezza e la competitività”.

“Ogni volta sono sorpreso di quanta qualità intellettuale troviamo nel nostro percorso nei diversi distretti – ha detto De Alessandri – È straordinaria la capacità di fare sistema del distretto, esempio di come aziende spesso in concorrenza fra loro riescano a lavorare insieme e con le istituzioni. Il distretto pugliese sta riportando o trattenendo talenti”. Quanto all’intelligenza artificiale, “è una grande opportunità, ma in alcuni settori comporta anche rischi, come nel mondo dei media”.