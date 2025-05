Intronizzazione Papa Leone XIV, Ciciliano: “un onore per la Protezione Civile aver contribuito a evento storico”

MeteoWeb

“In questa domenica – ha dichiarato il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano – in cui Papa Leone XIV ha celebrato messa per l’inizio del suo pontificato, voglio rivolgere un profondo ringraziamento per l’abnegazione e l’impegno e la splendida sinergia dimostrati da tutte le componenti e le strutture del Servizio Nazionale della Protezione Civile”. “Donne e uomini delle organizzazioni di volontariato e di tutte le amministrazioni coinvolte, tra cui il Ministero dell’Interno, la Prefettura e la Questura di Roma, le Forze di Polizia, i Vigili del Fuoco, le Forze Armate, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, le strutture sanitarie e di protezione civile della Regione Lazio e delle altre Regioni, Roma Capitale, le aziende municipali responsabili della gestione dei servizi essenziali, l’ENAC, l’ENAV, il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, i gestori delle infrastrutture di trasporto, mobilità e telecomunicazioni, che hanno vigilato sulla sicurezza e assistito centinaia di migliaia di fedeli accorsi a Roma, non solo oggi, ma nell’arco delle ultime quattro settimane”.

“A nome mio e di tutto il Servizio nazionale della Protezione Civile: è stato un onore e un’occasione eccezionale mettersi a disposizione del Paese per fare quello che il sistema già sa fare, stavolta non a seguito di un’emergenza o calamità naturale ma in occasione di un evento storico, che sono sicuro resterà nella memoria di tutti quanti vi hanno partecipato”, ha concluso Ciciliano.