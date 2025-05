L’Iran svela un nuovo missile balistico a combustibile solido da 1.200 km: cresce la tensione con l’Occidente

MeteoWeb

L’Iran ha presentato domenica un nuovo missile balistico a combustibile solido con una gittata di 1.200 chilometri, ha riportato la televisione di stato, in un momento di crescente tensione con l’Occidente. “Il missile balistico Ghassem Basir a propellente solido ha una gittata di almeno 1.200 chilometri ed è l’ultimo successo dell’Iran nel campo della difesa”, ha dichiarato l’emittente. Le nazioni occidentali hanno espresso preoccupazione per le capacità missilistiche di Teheran, accusandola di destabilizzare il Medio Oriente. L’Iran sostiene la rete di gruppi militanti contrari a Israele, l'”asse della resistenza”, tra cui i ribelli Houthi dello Yemen, Hezbollah in Libano, Hamas nella Striscia di Gaza ei gruppi armati sciiti in Iraq. Nell’ottobre dello scorso anno, l’Iran e il suo nemico giurato Israele si sono attaccati direttamente per la prima volta. Israele ha colpito siti militari in Iran in risposta a un attacco missilistico iraniano del 1 ottobre, la sua volta lanciato come rappresaglia per l’uccisione di leader militanti sostenuti dall’Iran e di un comandante delle Guardie Rivoluzionarie.

Oggi, la televisione di stato iraniana ha trasmesso le immagini del nuovo missile durante un’intervista con il Ministro della Difesa Aziz Nasirzadeh. “Se veniamo attaccati e ci viene dichiarata una guerra, rispondemo con la forza e prenderemo di mira i loro interessi e le loro basi”, ha dichiarato Nasirzadeh. “Non nutriamo alcuna animosità verso gli stati vicini, ma le basi americane sono i nostri obiettivi”, ha aggiunto.

I dettagli

Il nuovo missile è stato mostrato dopo che Teheran e Washington hanno tenuto colloqui, mediati dall’Oman, sul programma nucleare iraniano per tre sabati consecutivi a partire dal 12 aprile. Sono stati i contatti di più alto livello da quando gli Stati Uniti si sono ritirati nel 2018 da uno storico accordo con le potenze mondiali sul programma nucleare iraniano. Giovedì, il Segretario di Stato americano Marco Rubio, in un’intervista a Fox News, ha invitato l’Iran ad “abbandonare” l’arricchimento dell’uranio, affermando che “gli unici paesi al mondo che arricchiscono l’uranio sono quelli che possiedono armi nucleari”.

Il 27 aprile, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che un accordo credibile deve “eliminare la capacità dell’Iran di arricchire l’uranio per armi nucleari” e impedire lo sviluppo di missili balistici. Teheran nega di voler acquisire armi nucleari, insistendo sul fatto che le sue ambizioni nucleari sono esclusivamente pacifiche ea fini civili. Ha escluso discussioni con Washington sulle sue capacità militari e di difesa, incluso il suo programma di missili balistici. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato di attaccare l’Iran se la diplomazia fallisce e ha imposto ulteriori sanzioni contro il settore petrolifero del Paese.

