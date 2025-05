Aperte le iscrizioni per la Scuola di formazione sullo studio delle nubi vulcaniche

MeteoWeb

“Dal 23 settembre al 1° ottobre 2025 si svolgerà sull’isola di Vulcano, la più meridionale dell’arcipelago eoliano, la decima edizione della “Convective and Volcanic Clouds (CVC) detecting, monitoring and modeling School”, la Scuola di formazione su rilevamento, monitoraggio e modellazione delle nubi convettive e vulcaniche. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), attraverso il progetto PNRR MEET (Monitoring Earth’s Evolution and Tectonics), finanzia e supporta la Scuola insieme a European Geosciences Union (EGU), International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG) e International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth’s Interior (IAVCEI). L’Associazione Prof. Frank Silvio Marzano – “Per Aspera Ad Astra” mette inoltre a disposizione due borse di studio”. E’ quanto riferito dall’INGV.

La Scuola è aperta a tutti, con priorità a studenti di laurea magistrale, dottorandi e ricercatori all’inizio della carriera. I posti sono limitati e la selezione avverrà in base alla motivazione, all’argomento di ricerca e all’ordine di invio della candidatura. Gli studenti avranno l’opportunità di presentare le proprie ricerche agli altri partecipanti e ai docenti, partecipare a laboratori con l’utilizzo di software professionali applicati a dati reali e riceveranno un attestato finale che consentirà loro di ottenere fino a 6 crediti ECTS. La scadenza per l’invio delle candidature e per la richiesta delle borse di studio è fissata al prossimo 30 maggio.