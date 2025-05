Israele nel caos dopo l’attacco degli Houthi all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv: cratere enorme, cancellati tutti i voli | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Ita Airways, Brussels Airlines, Air France, Lufthansa si sono aggiunte alle compagnie aeree che hanno cancellato i voli per Israele dopo lo schianto di un missile lanciato dagli Houthi dentro il perimetro dell’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. Lo riferiscono i media locali. La compagnia aerea francese Transavia ha fatto scalo in Grecia, senza proseguire per Tel Aviv, un aereo della British Airways è rimasto bloccato a terra a Londra per due ore e non è chiaro se il volo sarà garantito.

Il missile ha colpito un frutteto limitrofo all’aeroporto provocando un cratere di circa 25 metri, come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo. L’esercito israeliano sta indagando sulle ragioni della mancata intercettazione del missile balistico lanciato oggi dallo Yemen e caduto dentro il territorio dell’aeroporto Ben Gurion: dai primi dati emerge che i sistemi di difesa aerea Arrow 3 e Thaad non hanno individuato il missile mentre era in volo, che è quindi esploso nell’area del terminal 3. Lo riferisce il notiziario di Channel 12. “Questo è il primo missile che non abbiamo individuato dalla ripresa dei combattimenti“, ha dichiarato una fonte della sicurezza all’emittente.

L'enorme cratere provocato dal missile balistico degli Houthi all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv

Il momento in cui il missile lanciato dagli Houthi colpisce l'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv

“Stiamo intervendo contro di loro in coordinamento con gli Usa. Abbiamo agito contro di loro in passato e lo faremo in futuro. Non si tratta di un’operazione unica, ma ci saranno più attacchi“. E’ quanto afferma il premier israeliano Benjamin Netanyahu in dichiarazioni rilanciate dal sito di notizie israeliano Ynet e contenute in un video diffuso dopo che gli Houthi dello Yemen, che da anni l’Iran è accusato di sostenere, hanno rivendicato il lancio di un missile che ha colpito la zona dell’aeroporto Ben Gurion nei pressi di Tel Aviv.

“Alla luce delle circostanze attuali, ITA Airways ha deciso di sospendere tutti i voli da e per Tel Aviv fino al 6 maggio, inclusi i voli AZ809 e AZ815 del 7 maggio. La situazione è in continua evoluzione. Vi preghiamo di verificare lo stato del volo nella sezione del sito Info Voli prima di recarvi in aeroporto“. Lo scrive Ita sui suoi canali social.

British Airways ha annunciato di aver sospeso tutti i voli da e per Tel Aviv fino al 7 maggio, dopo che un missile rivendicato dagli Houthi ha colpito il perimetro del principale aeroporto internazionale di Israele, Ben Gurion. “Monitoriamo costantemente le condizioni operative e abbiamo deciso di sospendere tutti i nostri voli da e per Tel Aviv, fino al volo BA405 di mercoledì 7 maggio compreso“, ha dichiarato la compagnia aerea in una nota.

La compagnia aerea tedesca Lufthansa ha annunciato di aver sospeso i voli da e per Tel Aviv fino al 6 maggio, a seguito di un attacco missilistico degli Houthi al principale aeroporto internazionale di Israele Ben Gurion. Il gruppo, che comprende Eurowings, Swiss, Austrian e Brussels Airlines, ha dichiarato di aver sospeso i voli a causa della “situazione attuale“.

Il dirigente del gruppo yemenita Houthi, Hazem al-Asad, ha minacciato la chiusura dell’aeroporto di Tel Aviv Ben Gurion dopo l’attacco missilistico avvenuto oggi. In un post pubblicato su X, ha dichiarato: “Così come è stato chiuso il porto di Eilat, sarà chiuso anche l’aeroporto Ben Gurion, finché non cesserà l’aggressione e non sarà revocato l’assedio su Gaza“. Al-Asad ha inoltre messo in guardia le compagnie aeree internazionali, invitandole a “evitare di mettere a rischio passeggeri e velivoli in un aeroporto designato come obiettivo“.

