Istanbul, una città affascinante, sospesa tra due mondi: la foto dalla ISS

MeteoWeb

“Istanbul è una città affascinante, sospesa tra due mondi. La sua unicità risiede nello stretto del Bosforo, un confine naturale che non solo divide la metropoli in due, ma segna anche la separazione tra Europa e Asia. Istanbul così, vanta una posizione geografica straordinaria: una città a cavallo di due continenti. Le due aree della città sono collegate da tre ponti sul Bosforo, il passaggio naturale che collega il Mar di Marmara al Mar Nero”. Con questa descrizione, la pagina Facebook INGVambiente descrive una foto di Istanbul scattata dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) mentre orbitava sopra il Mar Nero l’8 ottobre 2024.

“L’area metropolitana di Istanbul è la regione grigiastra che si estende nella parte inferiore della foto. Le tonalità rosa chiaro provengono dai tetti di molti dei suoi edifici. L’area urbana contrasta con le tonalità verde scuro delle colline boscose a nord”, scriveva la NASA a commento della foto. “L’area metropolitana di Istanbul, che ospita oltre 16 milioni di persone, è un centro storico per il commercio grazie alla sua posizione geografica unica. La città si estende sullo stretto del Bosforo, che funge da collegamento diretto tra il Mar Nero a nord e il Mar di Marmara a sud. Molte navi sono visibili come piccoli puntini nei vari specchi d’acqua nell’immagine”.

“Il Bosforo non solo divide Istanbul, ma separa anche l’Europa e l’Asia, il che significa che la città si estende su due continenti. I continenti sono collegati da tre ponti che attraversano lo stretto: uno vicino alla costa settentrionale e due all’interno della città. Questi ponti fanno tutti parte delle principali reti autostradali della zona. In basso a sinistra dell’immagine si trova l’Aeroporto Atatürk, un tempo il principale aeroporto internazionale di Istanbul. Il nuovo Aeroporto Internazionale di Istanbul si trova in alto a sinistra, appena fuori dalla visuale”, spiega la NASA.

“Sul lato europeo dello stretto, le cave appaiono come chiazze di terra grigio scuro e marrone chiaro. La regione è famosa per il suo marmo bianco, utilizzato nella costruzione di numerosi edifici storici in tutta la città. Lungo la costa meridionale, il tessuto urbano è interrotto da piccole aree di vegetazione. La regione costiera presenta un’elevata concentrazione di parchi, che permettono ai residenti di allontanarsi dal trambusto della città e ammirare il panorama costiero. Sul lato destro dell’immagine, un arcipelago noto come Kızıl Adalar (chiamato anche Isole dei Principi) nel Mar di Marmara è una meta turistica molto ambita”, conclude la NASA.