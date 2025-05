Italia-Albania, entro il 2025 il vertice intergovernativo: dall’energia all’ambiente, tutti i temi

MeteoWeb

Durante l’incontro bilaterale di oggi a Tirana tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il primo ministro albanese Edi Rama “è stato concordato di convocare entro l’anno in Italia il primo vertice intergovernativo Italia-Albania”. E’ quanto si legge in una dichiarazione congiunta dei due Paesi. Il vertice, viene spiegato, “costituirà l’occasione per fare il punto sulla cooperazione bilaterale e per concordare ulteriori iniziative volte a rafforzare il partenariato strategico tra Roma e Tirana, individuando alcuni settori chiave, fra i quali: difesa e sicurezza, energia, migrazioni, protezione civile, salute, ambiente, sviluppo economico e infrastrutturale e con un focus alla formazione professionale in ciascuno dei citati settori di cooperazione”.