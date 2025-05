Italia-Croazia, Tajani vola a Zagabria: il tema dell’energia

MeteoWeb

“A Zagabria insieme al Ministro degli Esteri e amico Radman e al Ministro dell’Economia Susnjar ho riunito le imprese per promuovere nuovi partenariati economici, a partire dall’energia. Abbiamo presentato una nuova Guida per l’export e la crescita in Croazia, per aiutare le imprese a cogliere le opportunità di questo mercato”. Lo ha affermato su X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, dalla capitale croata. “Intendiamo includere i Balcani nel progetto della Imec/Via del Cotone, per portare ancora più commercio e investimenti in tutta l’area adriatica”, ha aggiunto.