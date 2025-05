Verso un’Italia a emissioni zero: il Convegno sulla decarbonizzazione promosso da ISPRA

MeteoWeb

Martedì 7 maggio 2025, dalle ore 10:00 alle 11:30, si terrà presso la Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro, sede del Senato della Repubblica in Piazza Capranica 72, un importante evento dal titolo “Decarbonizzazione: Costruire un Futuro Emissioni Zero”. L’iniziativa è promossa da ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e fa parte del quadro delle attività del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente. Il tema centrale sarà il ruolo strategico della decarbonizzazione nei processi di transizione ecologica e sostenibilità ambientale, con l’obiettivo di delineare un futuro a zero emissioni. L’appuntamento si inserisce in un momento chiave per le politiche ambientali nazionali, offrendo un’occasione di confronto aperto tra scienza, politica e società civile.

