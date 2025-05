Italia–Lituania, firmata intesa sullo Spazio: “visione chiara e ambiziosa”

MeteoWeb

“Con la Lituania condividiamo una visione chiara e ambiziosa per il futuro industriale e strategico dell’Europa. Dalla space economy all’industria della difesa, nonché IA, energia e scienze della vita: abbiamo posto le basi per una cooperazione industriale più solida e innovativa. L’Italia è pronta a mettere a disposizione il proprio know-how e a collaborare con Vilnius per costruire un’Europa più competitiva e autonoma nei settori chiave del futuro”: è quanto ha dichiarato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante l’incontro bilaterale a Vilnius con il Ministro del Commercio, dell’Economia e dell’Innovazione della Lituania, Lukas Savickas.

Nel corso dell’incontro i Ministri hanno ribadito l’impegno a rafforzare le relazioni economiche bilaterali, puntando su sinergie nei settori tradizionali, come l’alimentare e i macchinari industriali, e in quelli strategici. Sul fronte dell’innovazione, i Ministri hanno discusso sul ruolo delle startup e dell’intelligenza artificiale. Urso ha presentato a Savickas le principali iniziative italiane a supporto della trasformazione digitale, nonché le misure destinate allo sviluppo delle startup di AI nell’ambito delle risorse PNRR. In ambito Life Sciences, anche in vista della futura strategia europea del settore farmaceutico, è stata ribadita l’importanza di una strategia comune per lo sviluppo del comparto.

Per quanto riguarda l’industria della difesa, Urso ha evidenziato la necessità di una maggiore autonomia strategica per l’Europa, in particolare per il controllo dell’intera filiera. In questo ambito, l’applicazione delle tecnologie avanzate, inclusa l’intelligenza artificiale, è fondamentale, così come il rafforzamento del mercato unico, anche attraverso appalti congiunti, in linea con il White Paper sulla difesa europea. Attenzione particolare è stata inoltre rivolta alla cooperazione spaziale, con l’Italia pronta a condividere con la Lituania il proprio know-how scientifico, tecnologico e industriale. In questo contesto, a margine dell’incontro bilaterale tra Urso e Savickas, il Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, ha firmato, alla presenza dei due Ministri, un Memorandum of Understanding con l’Agenzia per l’Innovazione della Lituania. L’accordo mira a sviluppare attività congiunte nell’ambito dell’uso pacifico dello Spazio, con l’obiettivo di favorire una maggiore cooperazione a livello europeo.