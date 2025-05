Le università europee fanno squadra per il mare: Iuav protagonista agli European Maritime Days

MeteoWeb

Le università europee si uniscono in difesa del mare e degli ambienti costieri: su invito della Commissione Europea, l’Università Iuav di Venezia partecipa agli European Maritime Days di Cork con un workshop dedicato alle università impegnate nella ricerca sul mare da prospettive diverse. I Maritime Days sono l’importante appuntamento annuale promosso dalla DG MARE della Commissione Europea che raccoglie istituzioni, comunità e stakeholder europei attivi nelle politiche per il mare, in particolare nella ricerca e nella sperimentazione. L’innalzamento del livello marino, l’erosione delle coste, la crescente richiesta di energia da fonti rinnovabili e la necessità di proteggere gli ecosistemi marini pongono il mare al centro delle grandi sfide ambientali e sociali del nostro tempo. Una maggiore cooperazione accademica nella formazione e nella ricerca marittima è sicuramente strategica: per questo il workshop Iuav riunirà le principali università europee specializzate in scienze del mare, con l’obiettivo di attivare un Cluster universitario europeo dedicato all’oceano che possa facilitare la collaborazione interdisciplinare e favorire la ricerca e il trasferimento di conoscenze in tutta Europa.

Un nuovo segno dell’impegno di Iuav sul fronte dei cambiamenti climatici e delle loro ripercussioni nell’ambiente costiero, marino e acqueo: in sinergia con la recente creazione del Venice Water Lab, l’hub internazionale promosso da Iuav che unisce istituzioni, università e centri di ricerca per sviluppare soluzioni innovative alle sfide globali legate al mare, al ciclo dell’acqua e alla sostenibilità. Proprio nell’ambito del Venice Water Lab, Iuav ha attivato nuovi corsi di laurea magistrale altamente qualificati e in lingua inglese, che esplorano il tema dell’acqua in tutte le sue declinazioni, per la formazione di ingegneri e urbanisti del futuro.