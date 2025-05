Jammu al buio e sotto assedio: esplosioni devastanti scuotono la città, la guerra con il Pakistan mette i brividi | VIDEO 

MeteoWeb

Un “blackout totale” è stato segnalato a Jammu, accompagnato da forti esplosioni che hanno scosso la città e risuonato in tutta la regione. Le esplosioni hanno scatenato il panico tra i residenti, mentre l’interruzione improvvisa dell’elettricità ha alimentato timori di una possibile escalation lungo il confine tra India e Pakistan. Le autorità locali sospettano che le esplosioni possano essere state causate da attacchi con droni o missili, in un contesto di crescente tensione tra i due paesi. Numerosi video stanno circolando sui social media, mostrando immagini di enormi esplosioni e scene di panico tra i cittadini. La situazione resta incerta, con molti residenti che si rifugiano in luoghi sicuri nel tentativo di sfuggire alla paura di ulteriori attacchi.

Shesh Paul Vaid, ex Direttore Generale della Polizia di Jammu e Kashmir (DGP), ha condiviso un messaggio sui social media, commentando: “blackout totale a Jammu. Esplosioni fortissime—si sospettano bombardamenti, bombardamenti o attacchi missilistici”. Le forze di sicurezza sono in allerta, ma la causa precisa di questi eventi non è ancora stata ufficialmente confermata.

Mentre la situazione si sviluppa, le autorità indiane hanno aumentato le misure di sicurezza nella regione, temendo che l’incidente possa segnare un’escalation più grave nel conflitto che coinvolge India e Pakistan, due nazioni già da tempo in tensione per la questione del Kashmir.

India-Pakistan, Jammu sotto assedio