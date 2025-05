Il Kenya trasferisce rinoceronti neri per salvare la specie: nasce un nuovo santuario della biodiversità

MeteoWeb

Il Kenya ha intrapreso un’importante operazione di conservazione, trasferendo 21 rinoceronti neri in una nuova riserva nella regione di Laikipia. L’iniziativa, guidata dal Kenya Wildlife Service (KWS), mira a rafforzare la sopravvivenza della sottospecie orientale del rinoceronte nero, oggi in pericolo critico di estinzione. Il trasferimento, che durerà 18 giorni, coinvolge 11 femmine e 10 maschi provenienti da 3 diverse aree protette: Ol Pejeta, Lewa e il Parco del Lago Nakuru. Destinazione finale: la riserva di Segera, 90 km² di territorio che diventerà un nuovo nucleo riproduttivo strategico. Ogni animale sarà monitorato tramite GPS per garantire il successo del progetto.

Il Kenya ospita circa l’80% della popolazione mondiale di questa sottospecie. Grazie a decenni di sforzi, il numero di rinoceronti neri nel Paese è triplicato, passando da 384 nel 1989 a 1.059 nel 2024. L’obiettivo nazionale è ambizioso: raggiungere i 2mila esemplari entro il 2037.

Il progetto, cofinanziato dalla fondazione tedesca ZEITZ, punta anche a ridurre la densità nelle riserve attuali, dove i conflitti territoriali rappresentano una delle principali cause di morte. Un passo decisivo verso la rinascita di una delle specie più emblematiche dell’Africa.