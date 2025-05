Nasce il Kulak Solar Village: il primo villaggio iracheno completamente alimentato a energia solare

MeteoWeb

La Rwanga Foundation, con sede a Erbil, annuncia il completamento e il lancio ufficiale del Kulak Solar Village, il primo villaggio iracheno completamente off-grid e alimentato esclusivamente da energia solare. Questo progetto rivoluzionario segna un momento storico per lo sviluppo sostenibile e la resilienza climatica, non solo per il Kurdistan ma per l’intero Iraq. Inaugurato oggi, il Kulak Solar Village rappresenta un modello di innovazione integrata, capace di coniugare sistemi a energia rinnovabile, agricoltura sostenibile e pratiche avanzate di adattamento climatico. L’iniziativa arriva in un momento critico, con la regione sempre più colpita da ondate di calore estreme, scarsità idrica e desertificazione accelerata.

“Questo progetto dimostra che possiamo proteggere l’ambiente, dare potere alle nostre comunità e costruire un futuro fondato su resilienza, dignità e speranza. La nostra visione è quella di vedere questo modello replicato in tutta l’Iraq, villaggio dopo villaggio, finché la sostenibilità non diventerà la norma e non l’eccezione”, dichiara Idris Nechirvan Barzani, fondatore e presidente della Rwanga Foundation.

I dettagli sul villaggio

Il villaggio è alimentato interamente da energia solare, garantendo elettricità continua 24 ore su 24. Sono inoltre previsti sistemi di irrigazione solare e programmi di formazione pratica sull’agricoltura rigenerativa, con l’obiettivo di offrire alle comunità strumenti concreti per affrontare la crisi climatica attraverso autonomia energetica, sicurezza alimentare e ripristino ecologico.

Il progetto assume un’importanza strategica considerando che l’Iraq è stato recentemente classificato dalle Nazioni Unite come il quinto Paese più vulnerabile al cambiamento climatico. Il Kulak Solar Village si presenta quindi come una soluzione replicabile e scalabile per le crisi ambientali e umanitarie della regione. Con il villaggio ora pienamente operativo, la Rwanga Foundation punta a espandere il modello in tutto il Kurdistan e nell’Iraq centrale entro il 2030, in collaborazione con autorità locali e organizzazioni internazionali. Questo impegno rientra nella più ampia campagna della fondazione, Green Kurdistan, dedicata alla transizione ecologica della regione.

Il progetto si inserisce nel solco del lavoro ambientale pluriennale della fondazione, che negli ultimi cinque anni ha portato alla piantumazione di oltre 200.000 alberi e a continui investimenti in educazione, inclusione giovanile e resilienza climatica. Il Kulak Solar Village non è solo un villaggio, ma un faro di speranza per l’Iraq: un esempio concreto di come il futuro possa essere costruito nel rispetto dell’ambiente e delle comunità.