La scienza al bancone: torna “Pint of Science” in 25 città italiane

MeteoWeb

Dal 19 al 21 maggio, la scienza torna a riempire i bicchieri nei pub italiani con la decima edizione di Pint of Science, il festival di divulgazione che porta ricercatori e appassionati a brindare insieme alla conoscenza. Nato nel 2013 all’Imperial College di Londra, l’evento è ormai un appuntamento globale, celebrato in contemporanea in 27 Paesi nei cinque continenti. In Italia, saranno coinvolte 25 città, da Messina a Trento, passando per Cagliari, L’Aquila e Torino. L’obiettivo? Rendere la scienza accessibile e stimolante, anche per chi non ha un background tecnico.

Il programma spazia dalle onde matematiche raccontate all’Irish Pub di Ganzirri, ai misteri delle particelle subatomiche con i ricercatori dell’INFN di Bari, fino all’ADHD e ai computer quantistici. Il tutto accompagnato da una birra e da un linguaggio semplice e coinvolgente.

Con il sostegno dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e delle reti Nqsti e Mnesys, Pint of Science festeggia 10 anni in Italia, dimostrando che anche un brindisi può essere il punto di partenza per capire meglio l’universo.