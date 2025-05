Il lago artificiale di Zoccolo sceso di 12 metri per un guasto

MeteoWeb

Alperia ha reso noto che la situazione presso il lago artificiale di Zoccolo resta stabile, nonostante le recenti precipitazioni, a seguito del guasto verificatosi nella galleria di accesso a una camera di manovra. Durante la consueta riunione operativa giornaliera, che coinvolge l’Agenzia per la protezione civile, gli ingegneri e il direttore generale di Alperia – società responsabile della gestione dell’impianto – insieme ai sindaci di Ultimo, San Pancrazio e Lana, ai comandanti dei vigili del fuoco volontari dei rispettivi comuni e all’associazione dei vigili del fuoco del Burgraviato, la situazione viene attentamente analizzata e monitorata da parte degli esperti. “È stato constatato che le forti piogge di giovedì hanno rallentato per alcune ore la velocità di abbassamento del livello dell’acqua del lago di Zoccolo, che però già in serata è tornato alla normalità. Allo stato attuale, il lago si è abbassato complessivamente di 12 metri. La fuoriuscita d’acqua si conferma stabile e continua ad essere monitorata. Il rio Valsura è in grado di trasportare in modo invariato i volumi d’acqua nel tratto interessato tra il punto di fuoriuscita e il bacino di San Pancrazio. Anche i volumi d’acqua del rio Valsura nel Comune di Lana corrispondono alla capacità del corso d’acqua. La diga stessa continua a non essere interessata da problematiche“, viene spiegato in una nota.