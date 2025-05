Lago di Pilato, maggio 2025: accesso difficile e condizioni ancora invernali

MeteoWeb

L’8 maggio 2025 il Lago di Pilato, uno dei luoghi più affascinanti e fragili dell’Appennino centrale, è probabilmente ancora avvolto da neve e ghiaccio. Situato a quasi 2.000 metri di altitudine, nel cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, questo lago glaciale-evaporitico – l’unico di origine naturale nelle Marche – è celebre per la sua bellezza rara e la sua straordinaria biodiversità. Ma proprio la sua altitudine e la sua delicatezza ambientale impongono particolare attenzione nella pianificazione di una visita.

Le condizioni climatiche di inizio maggio, come spesso accade, non consentono ancora un accesso sicuro o una visione completa del lago nella sua forma tipica. I sentieri per raggiungerlo sono lunghi, impegnativi e in molti tratti ancora coperti da neve compatta o ghiaccio residuo, che li rendono scivolosi, esposti e pericolosi, specie in assenza dell’equipaggiamento adeguato. In questo periodo, la visita è dunque sconsigliata a chi non ha esperienza escursionistica o familiarità con la montagna in condizioni invernali.

Il Lago di Pilato si forma stagionalmente grazie allo scioglimento delle nevi che si accumulano durante l’inverno e inizio primavera. Tuttavia, l’innevamento degli ultimi anni – compreso quello della stagione 2024/25 – è stato molto variabile e generalmente al di sotto della media. Fino al 2 maggio scorso, la copertura nevosa nell’area era ancora piuttosto scarsa, con impatti evidenti sulla quantità d’acqua immagazzinabile nel bacino naturale.

Questa situazione riflette una tendenza sempre più frequente: la vulnerabilità del Lago di Pilato al cambiamento climatico. Negli anni 1990, 2002 e dal 2017 in avanti, si sono verificati episodi di scomparsa totale del lago, legati a estati siccitose o a inverni troppo asciutti. A differenza di altri laghi montani, infatti, il Pilato non ha immissari né emissari perenni, e la sua sopravvivenza dipende interamente dal bilancio neve-evaporazione.

I periodi migliori per visitare il lago sono la tarda primavera e l’estate, quando il manto nevoso si è ritirato e la conca glaciale si riempie d’acqua, offrendo il suo celebre colore cangiante tra l’azzurro e il verde. Giugno e luglio rappresentano il momento ideale per ammirarlo in tutta la sua forma, anche se negli ultimi anni l’imprevedibilità stagionale impone una costante verifica delle condizioni meteo e sentieristiche.

È importante sapere che l’accesso al lago è esclusivamente escursionistico: non esistono strade carrozzabili né vie semplificate. Le principali vie di salita partono da Castelluccio di Norcia o da Foce di Montemonaco, entrambe richiedenti ore di cammino in ambienti montani severi. Alcuni tratti, specie in quota, possono risultare esposti, franosi o soggetti a caduta massi, motivo per cui si raccomanda prudenza e attrezzatura adeguata.

Il Lago di Pilato non è solo uno spettacolo paesaggistico, ma anche un ambiente protetto di grande valore naturalistico. È infatti l’unico habitat al mondo del Chirocefalo del Marchesoni, un piccolo crostaceo endemico che vive solo in queste acque. Per proteggerne l’equilibrio, il Parco Nazionale dei Monti Sibillini ha imposto una serie di regole rigide: è vietata la balneazione, l’abbandono del sentiero e qualsiasi forma di disturbo alla fauna.

Il turismo in questa area è promosso secondo i principi dell’ecoturismo, che invita a un approccio rispettoso e consapevole nei confronti dell’ambiente. Raggiungere il lago, dunque, non deve mai diventare un’impresa da social, ma un’occasione per comprendere la delicatezza degli ecosistemi alpini e l’urgenza di proteggerli.

Visitare il Lago di Pilato è un’esperienza straordinaria, ma va affrontata con rispetto, consapevolezza e una buona dose di preparazione. Maggio non è ancora il momento ideale, e la presenza di neve e ghiaccio può trasformare un’escursione panoramica in un rischio concreto. Meglio aspettare qualche settimana e affidarsi sempre alle indicazioni del Parco e degli esperti locali.

Perché la bellezza autentica della montagna si scopre solo quando la si avvicina con prudenza e attenzione.